У Північній Кореї зафіксували першу підозру на Covid-19

У Північній Кореї у перебіжчика, який повернувся на батьківщину через три роки після втечі до Південної Кореї, виявили підозру на коронавірус.

Про це повідомляє Центральне телеграфне агентство Кореї.

За даними агентства, чоловік незаконно перетнув демаркаційну лінію 19 липня.

Чоловік, а також всі, з ким він контактував, ізольовані і перебувають під спостереженням медиків.

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У прикордонному місті Кесон запроваджено карантинний режим, влада ізолювала міські райони один від одного.

Трудова партія Кореї і глава КНДР Кім Чен Ин провели екстрене засідання через цю подію.

Коронавірус у світі

Станом на 26 липня у світі на коронавірус захворіли 16 046 986 людей.

За добу 281 тис. Інфікованих. За весь період пандемії померли 644 528 інфікованих, більше 9,2 мільйона осіб одужали.