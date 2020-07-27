Більш агресивний: у В’єтнамі виявили новий тип коронавірусу

В’єтнам евакуює 80 тис. осіб, в основному туристів, із Дананга і відновлює карантинні заходи після того, як були виявлені чотири випадки інфікування місцевих жителів міста коронавірусом.

Ці випадки стали першими в країні протягом більше трьох місяців.

У суботу, 25 липня, у 57-річного чоловіка було підтверджено позитивний результат на коронавірус вперше з квітня.

У Данангу, який є туристичним центром, заходи з соціального дистанціювання введені на невизначений термін. За словами влади, носіння масок у громадських місцях у місті нині є обов’язковим, і збори понад 30 осіб у громадських місцях заборонені.

У нових заражених було виявлено новий тип коронавірусної інфекції, він здатний швидше розмножуватися і швидше викликає у хворих перехід до важкого стану, розповіли представники влади.

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Статистика коронавірусу в світі

Згідно зі статистикою коронавірусу станом на ранок 27 липня, у світі заразилися 16 199 931 осіб.

647 910 людей померли від ускладнень, які викликав Covid-19.