Більш агресивний: у В’єтнамі виявили новий тип коронавірусу

В’єтнам евакуює 80 тис. осіб, в основному туристів, із Дананга і відновлює карантинні заходи після того, як були виявлені чотири випадки інфікування місцевих жителів міста коронавірусом.
Ці випадки стали першими в країні протягом більше трьох місяців.
У суботу, 25 липня, у 57-річного чоловіка було підтверджено позитивний результат на коронавірус вперше з квітня.
У Данангу, який є туристичним центром, заходи з соціального дистанціювання введені на невизначений термін. За словами влади, носіння масок у громадських місцях у місті нині є обов’язковим, і збори понад 30 осіб у громадських місцях заборонені.
У нових заражених було виявлено новий тип коронавірусної інфекції, він здатний швидше розмножуватися і швидше викликає у хворих перехід до важкого стану, розповіли представники влади.
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Статистика коронавірусу в світі
Згідно зі статистикою коронавірусу станом на ранок 27 липня, у світі заразилися 16 199 931 осіб.
647 910 людей померли від ускладнень, які викликав Covid-19.