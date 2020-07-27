Британська фармацевтична корпорація AstraZeneca у співпраці з Оксфордським університетом та італійською біотехнологічною компанією Irbm завершує випробування вакцини від коронавірусу ChAdOx1.

Зараз тривають випробування вакцини на людях, а у вересні планується почати її виробництво, розповів президент Irbm П’єро Ді Лоренцо.

За його словами, в січні 2021 року вона надійде у вільний продаж в Італії. Ймовірно, вартість однієї дози складе всього €2-3.

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Ді Лоренцо зазначив, що вони зможуть зробити до 30 млн доз.

Він переконаний, що протягом року планета буде повністю захищена від коронавірусу.

Німеччина, Франція, Італія та Нідерланди об’єдналися і зробили попереднє замовлення.

Україна на початку липня теж звернулася до AstraZeneca, щоб у разі виготовлення вакцини, країна була поставлена в пріоритет для її отримання.

Загалом у світі зараз розробляють або тестують 200 потенційно дієвих вакцин.

Джерело: Libero