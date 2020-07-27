Нідерланди ввели карантин для мандрівників

У Нідерландах ввели двотижневу самоізоляцію для громадян, які повертаються з країн, де було зафіксовано велику кількість хворих на коронавірус.

Також це стосується і тих, хто приїжджає з України.

Мандрівники з Нідерландів зможуть детально ознайомитися з переліком рекомендацій по кожній країні окремо, який підготувало МЗС країни.

Одною з головних вимог є двотижнева самоізоляція.

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У МЗС Нідерландів відзначили, що такі заходи необхідні будуть для тих громадян, які повертаються з країн з помаранчевим і червоним кодом.

Також самоізоляції необхідно буде дотримуватися і тим громадянам, у яких немає симптомів коронавірусу.

Станом на 27 липня в Нідерландах коронавірус діагностували у 52 946 осіб. Від наслідків коронавірусної інфекції померли 6 139 осіб.

Для того, щоб подолати хворобу, вакцину від коронавірусу замовили Італія, Німеччина, Франція і Нідерланди. Вони підписали контракт з компанією АstraZeneca на поставку 400 млн доз.

Випробування цієї вакцини повинні закінчиться восени, тоді ж компанія й обіцяє перші 30 млн доз, до кінця 2020 року – 100 млн.