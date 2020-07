Голова Всесвітньої організації охорони здоров’я заявив, що коронавірус є найбільшою глобальною надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров’я.

Гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що скликає на найближчі дні надзвичайний комітет для оцінки ситуації з коронавірусом у світі.

ВООЗ запустив Фонд солідарності по боротьбі з коронавірусом, який вже залучив $225 млн. Пожертвували кошти 563 000 осіб та компаній.

“Over the past 6 months, WHO worked tirelessly to support countries to prepare for and respond to this virus.

I am immensely proud of this organization’s incredible people and their efforts”-@DrTedros #COVID19 pic.twitter.com/oYQV4DPbxa

— World Health Organization (WHO) (@WHO) July 27, 2020