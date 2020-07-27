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Факти / Світ

Пандемія посилюється: ВООЗ скликає надзвичайний комітет

Голова Всесвітньої організації охорони здоров’я заявив, що коронавірус є найбільшою глобальною надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров’я.

Гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що скликає на найближчі дні надзвичайний комітет для оцінки ситуації з коронавірусом у світі.

– Пандемія коронавірусу у світі посилюється. Відповідно до вимог міжнародних медико-санітарних правил я збираюся скликати надзвичайний комітет на цьому тижні, щоб переглянути ситуацію з коронавірусом, – заявив глава ВООЗ.

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ВООЗ запустив Фонд солідарності по боротьбі з коронавірусом, який вже залучив $225 млн. Пожертвували кошти 563 000 осіб та компаній.

Коронавірус в Україні

65 656 лабораторно підтверджених випадків Covid-19 зафіксували в Україні 27 липня. За добу – 807.

У країні 1 616 людей померли від ускладнень, які викликав коронавірус. 36 122 пацієнтів одужали.

Усього у світі виявили 16,3 млн випадків Covid-19. Вилікувалось 9,41 млн осіб, померло 649 тис. людей.

Джерело: ВООЗ

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