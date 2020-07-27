Згідно зі статистикою коронавірусу в світі 27 липня, заразилися 16 199 931 людина.

Згалом у світі 647 910 пацієнтів померли від ускладнень, які викликав Covid-19.

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Країни з найбільшою кількістю хворих Covid-19:

США – 4 233 825;

Бразилія – 2 419 091;

Індія – 1 385 685;

Росія – 811 073;

Південна Африка – 445 433.

Країни, де найбільше смертей від коронавірусу:

США – 146 934;

Бразилія – 87 004;

Велика Британія – 45 837;

Мексика – 43 680;

Італія – 35 107.

Карантин у світі

Серверна Корея заявила про першу підозру на коронавірус у країні.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) попереджає, що ситуація з поширенням коронавірусу в світі продовжує залишатися напруженою.

Зокрема це стосується Індії, де вже зафіксували 1,3 млн випадків, з них 100 тис. лише за останні дні.

У США і Бразилії пандемія досі не слабшає.

Якщо раніше МОЗ Іспанії фіксував близько 250 випадків за день, то зараз кількість хворих зросла до 1,5 тис. У результаті чого влада в деяких містах закрили нічні клуби і бари.

Коронавірус у світі

Згідно зі статистикою коронавірусу у світі, станом на 26 липня захворіли 16 046 986 людей.

За добу 281 тис. інфікованих. За весь період пандемії померли 644 528 інфікованих, більше 9,2 мільйона осіб одужали.