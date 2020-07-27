Згідно зі статистикою коронавірусу в світі 27 липня, заразилися 16 199 931 людина.
Згалом у світі 647 910 пацієнтів померли від ускладнень, які викликав Covid-19.
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Країни з найбільшою кількістю хворих Covid-19:
- США – 4 233 825;
- Бразилія – 2 419 091;
- Індія – 1 385 685;
- Росія – 811 073;
- Південна Африка – 445 433.
Країни, де найбільше смертей від коронавірусу:
- США – 146 934;
- Бразилія – 87 004;
- Велика Британія – 45 837;
- Мексика – 43 680;
- Італія – 35 107.
Карантин у світі
Серверна Корея заявила про першу підозру на коронавірус у країні.
Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) попереджає, що ситуація з поширенням коронавірусу в світі продовжує залишатися напруженою.
Зокрема це стосується Індії, де вже зафіксували 1,3 млн випадків, з них 100 тис. лише за останні дні.
У США і Бразилії пандемія досі не слабшає.
Якщо раніше МОЗ Іспанії фіксував близько 250 випадків за день, то зараз кількість хворих зросла до 1,5 тис. У результаті чого влада в деяких містах закрили нічні клуби і бари.
Коронавірус у світі
Згідно зі статистикою коронавірусу у світі, станом на 26 липня захворіли 16 046 986 людей.
За добу 281 тис. інфікованих. За весь період пандемії померли 644 528 інфікованих, більше 9,2 мільйона осіб одужали.