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Факти / Світ

Ситуація залишається напруженою: коронавірус у світі 27 липня

Згідно зі статистикою коронавірусу в світі 27 липня, заразилися 16 199 931 людина.

Згалом у світі 647 910 пацієнтів померли від ускладнень, які викликав Covid-19.

Читайте: Коронавірус у світі: карта поширення

Країни з найбільшою кількістю хворих Covid-19:

  • США – 4 233 825;
  • Бразилія – 2 419 091;
  • Індія – 1 385 685;
  • Росія – 811 073;
  • Південна Африка – 445 433.

Країни, де найбільше смертей від коронавірусу:

  • США – 146 934;
  • Бразилія – 87 004;
  • Велика Британія – 45 837;
  • Мексика – 43 680;
  • Італія – 35 107.

Карантин у світі

Серверна Корея заявила про першу підозру на коронавірус у країні.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) попереджає, що ситуація з поширенням коронавірусу в світі продовжує залишатися напруженою.

Зокрема це стосується Індії, де вже зафіксували 1,3 млн випадків, з них 100 тис. лише за останні дні.

У США і Бразилії пандемія досі не слабшає.

Якщо раніше МОЗ Іспанії фіксував близько 250 випадків за день, то зараз кількість хворих зросла до 1,5 тис. У результаті чого влада в деяких містах закрили нічні клуби і бари.

Коронавірус у світі

Згідно зі статистикою коронавірусу у світі, станом на 26 липня захворіли 16 046 986 людей.

За добу 281 тис. інфікованих. За весь період пандемії померли 644 528 інфікованих, більше 9,2 мільйона осіб одужали.

Фото: Dreamstime

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