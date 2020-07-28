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Факти / Світ

Діти, насилля і бізнес: чому коронакриза на жінок вплинула більше, ніж на чоловіків

Пандемія Covid-19 загрожує відкинути назад все досягнення в справі розширення економічних можливостей для жінок і збільшити розрив, який існує і досі, незважаючи на прогрес останніх 30 років.

Так вважають чотири керівниці Міжнародного валютного фонду.

Вони виділили головні причини, пояснюючи, чому криза сильніше позначається на жінках.

  • жінки складають кістяк робочої сили в секторах, які найбільше постраждали від карантину;
  • вони частіше за чоловіків зайняті в тіньовому секторі;
  • їм складніше повернутися на роботу в умовах карантину, якщо в будинку є діти або люди похилого віку, які потребують догляду;
  • в бідних країнах, дівчатка першими жертвують освітою і майбутнім заради допомоги сім’ї.

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Серед малого і середнього бізнесу від коронакризи підприємниці постраждали більше ніж підприємці: 64% проти 52%.

А колишні проблеми лише загострилися в кризу: бізнесвумен ще більше часу займаються дітьми, поки школи закриті, частіше стикаються з домашнім насильством і гірше готові до різкого переходу бізнесу в онлайн.

Рівні права та рівні можливості

Одна з провідних політиків віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк в інтерв’ю Фактам ICTV розповіла, як відбуватимуться вибори на місцях і чи складно буде жінкам отримати підтримку виборця.

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