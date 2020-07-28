Статистика коронавірусу в світі на 28 липня говорить про 16 409 902 хворих, за добу захворіло майже 210 тис. осіб.

У той же час одужали повністю 10 232 051 пацієнт. Померла від коронавірусу 652 531 особа.

Країни з найбільшою кількістю хворих Covid-19:

США — 4 288 012;

Бразилія — 2 442 375;

Індія — 1 435 453;

Росія — 816 680;

Південна Африка — 452 459.

Країни з найбільшою кількість смертей від коронавірусу:

США — 149 009;

Бразилія — 87 618;

Великобританія — 45 844;

Мексика — 44 022;

Італія — 35 112.

Країни з найбільшим добовим приростом хворих Covid-19:

США — 61 571;

Індія — 46 484;

Бразилія — 23 579;

Колумбія — 8 125;

Південна Африка — 7 093.

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За кількістю хворих Україна посідає 35 місце — між Бельгією та Кувейтом. Станом на 27 липня в країні зафіксовано 65 656 хворих.

Карантин в інших країнах

З 30 липня Болгарія запроваджує обов’язкове ПЛР-тестування для туристів з України. Для в’їзду необхідно мати негативний результат тесту, зробленого за 72 години до прибуття.

Бельгія повертає частину коронавірусних обмежень через зростання кількості нових заражень. Людям рекомендують на наступні чотири тижні обмежити коло своїх контактів з тими, з ким вони не проживають в одному будинку, до п’яти осіб.

Литва збирається повернути масочний режим в приміщеннях через зростання кількості заражень.

Статистика коронавірусу в світі 27 липня

За статистикою коронавірусу в світі 27 липня хвороба зафіксована у 16 199 931 людини.

Лідерами за кількістю смертельних випадків залишаються США-вчора кількість померлих від Covid – 19 досягла 146 934 осіб, що на 60 тис.більше, ніж у Бразилії, яка на другому місці-87 004 жертви.