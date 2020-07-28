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Курс біткоїна різко зріс у ціні і перевищив $11 тис.

Курс біткоїна вперше з серпня 2019 року перевищив позначку $11 тис. і тепер становить $11 234. Крім того, капіталізація ринку біткоїна становить $207,2 млрд.

Також за минулу добу змінилася ціна лайткоїна. Вона зросла майже на 10%.

Востаннє такі різкі зміни у ціні біткоїна фіксували у квітні цього року. Тоді за добу криптовалюта підскочила у ціні на 18% і становила $9 200.

Читайте: Феномен біткоїна: як він працює і причини створення

Наразі біткоїн є однією з найпопулярніших криптовалют. Його обіг не регулює жодна країна чи банківська структура.

Але, навіть попри це, у курсі біткоїна з початку 2020 року можна було помітити значні зміни. Його вартість як перевищувала позначку у $10 тис., так і різко падала в ціні до $4 тис.

Джерело: Coinmarketcap

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