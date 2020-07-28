Президент Білорусі Олександр Лукашенко на зустрічі з керівництвом системи нацбезпеки зізнався, що безсимптомно на ногах переніс коронавірус.
Під час виступу він вибачився за свій голос і сказав, що вчора такий висновок дали лікарі.
– Ви сьогодні зустрічаєтеся з людиною, яка на ногах примудрилася перенести коронавірус. Безсимптомно, – додав він.
За його словами, нібито 97% населення Білорусі переносять цю хворобу безсимптомно.
– Нарешті і я потрапив до золотого фонду Білорусі, перенісши цей вірус, – зазначив Лукашенко.
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Коронавірус у Білорусі
Лідер Білорусі, незважаючи на заклики ВООЗ, не запроваджував карантин і навіть не відмінив парад 9 травня.
Більш того, Олександр Лукашенко зробив припущення, що пандемію створено спеціально, “щоб Китай і США переділили світ”, а ситуацію навколо коронавірусу називав “психозом і дурістю”.
На початку липня він заявив, що Білорусь фактично перемогла коронавірус.
Джерело: БЕЛТА