Люди не повинні гинути: опонент Лукашенка про Крим і війну на Донбасі

Кандидат у президенти Білорусі Світлана Тихановська заявила, що фактично “Крим є російською територією”, але юридично він є українським.

– Можна я скажу так, як прийнято говорити в нашій країні, як прийнято за міжнародними законами? Юридично Крим український, фактично – російський. І не мучте мене більше, – сказала кандидат в президенти Білорусі.

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Що стосується війни на Сході України, білоруська політик говорить наступне:

– Там йде війна, і це жахливо. Люди не повинні гинути на війні. Я категорично проти війни.

Вибори у Білорусі

9 серпня пройдуть вибори білоруського президента. Двох потенційних кандидатів Віктора Бабарика та Сергія Тіхановского вже заарештували; ще один, Валерій Цепкало, вимушено виїхав до Росії. Опозиціонери об’єдналися навколо дружини блогера Світлани Тіхановської.

Олександр Лукашенко обіймає посаду президента Білорусі з 1994 року. Він п’ять разів поспіль перемагав на виборах та найтриваліше з усіх європейських лідерів держав очолює країну.

Джерело: Єврорадіо, Медуза