Майже 90% випадків коронавірусу зафіксовано у великих містах – причина

Забруднене повітря є одним із вирішальних факторів зростання смертності від коронавірусу.

Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

За результатами досліджень про вплив пандемії на життя у великих містах, уряди держав мають взяти екологічну ситуацію під особистий контроль.

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– Забруднення повітря і кількість парникових газів значно знизилися. Згідно з наявними показниками, погана якість повітря пов’язана з більш високим рівнем смертності від коронавірусу.

Так, майже 90% випадків інфікування Covid-19 фіксують у мешканців великих міст.

Серед причин Антоніу Гутерріш виокремив особливості умов роботи і життя у містах.

– Пандемія дала нам шанс зробити світ кращим, створити більш стійкі, інклюзивні та екологічні міста, – висловив надію генсек ООН.

Окрім позитивних зрушень, також в ООН повідомили про забруднення довкілля через одноразові маски та рукавички, які потрібні для захисту від коронавірусу.

За офіційними даними, лише продажі медичних масок виросли з $800 млн у 2019 році до $166 млрд у 2020 році.