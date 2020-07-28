Авіаперевезення, які значно постраждали через пандемію коронавірусу, зможуть повернутися до докризового рівня лише у 2024 році.

Про це заявила Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA).

Згідно з даними IATA, в червні 2020 року кількість пасажирів скоротилося на 86,5% в порівнянні з аналогічним періодом 2019-го.

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– У другій половині цього року відновлення буде повільнішим, ніж ми сподівалися, – зазначив головний економіст IATA Браян Пірс.

Також очікується спад бізнес-авіації, що загрожує прибутковості далекомагістральних авіакомпаній, оскільки корпоративні клієнти обмежують свої витрати і частіше використовують відеоконференції.

Відновлення авіасполучення

З 15 червня в Україні відновлено міжнародні регулярні пасажирські авіаперевезення. Першим рейсом, який прийняв аеропорт Бориспіль, став Мінськ-Київ.

Починаючи з 21 липня для українців відкрили свої кордони 39 країн світу. За словами очільника МЗС Дмитра Кулеби, не всі країни дозволяють вільний в’їзд. Він порекомендував уважно вивчати інформацію перед в’їздом в країну і дізнаватися всі деталі.

Також з 22 липня Чорногорія закрила свої кордони для громадян України, які захочуть в’їхати на територію країни на автомобілі, проте зможуть до неї потрапити на літаку.

Джерело: NDTV