Польща виходить зі Стамбульської конвенції – причина

Міністр юстиції Польщі Збігнєв Зьобро звернувся до міністерства з питань сім’ї, праці та соціальної політики, щоб ініціювати процедуру виходу зі Стамбульської конвенції.

Саме ця конвенція спрямован на захист жінок від різних форм насильства, однак польський міністр стверджує, що цей документ, окрім боротьби з насильством “підступно просуває гендерну ідеологію і принципи, несумісні з релігією і культурою”.

Читайте: Мінсоцполітики розробило проект ратифікації Стамбульської конвенції із застереженнями

Конвенція про запобігання насильству щодо жінок і домашньому насильству — це міжнародна угода Ради Європи, яку станом на січень 2020 року підписали уже понад 35 країн Європейського Союзу.

Україна також доклала зусилля до написання цього документу, однак поки що не ратифікувала його.

У травні 2020 року представники ООН закликали Україну прискорити ратифікацію конвенції Ради Європи Про запобігання та протидію насильства по відношенню до жінок і боротьбі з цими явищами.

Джерело: RMF24