Поширення коронавірусу у світі на відміну від грипу не залежить від пори року, бо інфекція інтенсивніше передається під час тісного контакту.

Про це заявила представник Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Маргарет Харріс.

– Хоча раніше респіраторні віруси мали тенденцію до сезонних хвиль. Коронавірус любить будь-яку погоду. Але особливо йому подобається стрибати від однієї людини до іншої, коли ми вступаємо в тісний контакт, тому не варто давати йому таку можливість, – зазначила Маргарет Харріс.

Вона також розповіла, що коронавірус має одну велику хвилю, яка буде то посилюватися, то слабшати.

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Людям варто бути пильними і дотримуватися протиепідеміологічних рекомендацій.

– Це буде одна велика хвиля, вона буде трохи підійматися та опускатися. Тепер найкраще згладити її і перетворити на щось, схоже на те, що у вас під ногами. Там, де люди перебувають у тісному контакті, ми бачимо інтенсивну передачу, – зазначила представник ВООЗ.

Коронавірус у світі

Статистика коронавірусу в світі на 28 липня говорить про 16 409 902 хворих, за добу захворіло майже 210 тис. осіб.

У той же час одужали повністю 10 232 051 пацієнт. Померла від коронавірусу 652 531 особа.