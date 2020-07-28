Керівництво компанії Google дозволило своїм співробітникам працювати віддалено до літа 2021 року.

Про це повідомив гендиректор Сундар Пічаї.

За його словами, це стосується співробітників, які можуть працювати поза офісом без шкоди для компанії.

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– Щоб співробітники могли планувати майбутнє, ми продовжуємо можливість добровільно працювати з дому до 30 червня 2021 року для тих посад, які не вимагають перебування в офісі, – сказав він.

Пічаї вважає, що така ініціатива дасть працівникам необхідні умови, щоб розділяти роботу, а також піклуватися про себе і родичів.

Тим часом, більше 40 офісів компанії по всьому світу вже повернулися до колишньої діяльності.

Twitter дозволив співробітникам працювати віддалено

У травні співробітникам компанії Twitter дозволили працювати з дому постійно, навіть після того, як закінчиться пандемія коронавірусу.

Працівники отримали відповідні листи від генерального директора компанії Джека Дорсі.

Він додав, що Twitter стане однією з перших великих компаній, які перейдуть на цю модель роботи.