За останніми даними, опублікованими університетом Джона Гопкінса, в усьому світі було виявлено 16 667 130 випадків коронавірусу, 659 045 осіб загинуло від Covid-19 та 9 703 211 людей одужали.
Країни з найбільшою кількістю хворих Covid-19:
- США — 4 349 313;
- Бразилія — 2 483 191;
- Індія — 1 483 156;
- Росія — 822 060;
- Південна Африка — 459 761.
Країни з найбільшою кількість смертей від коронавірусу:
- США — 149 253;
- Бразилія — 88 539;
- Велика Британія — 45 963;
- Мексика — 44 876;
- Італія — 35 123.
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У списку країн світу за кількістю зафіксованих випадків коронавірусу Україна посідає 33 місце. Станом на 28 липня у країні зафіксовано 68 030 хворих.
Коронавірус у світі – детально
Бразилія зафіксувала 921 новий летальний випадок від Covid-19, що призвело до зростання загальної кількості загиблих у країні до 88 539, заявили чиновники.
Китайський орган охорони здоров’я заявив у середу, що він отримав повідомлення про 101 новий підтверджений випадок Covid-19 у материковій частині Китаю у вівторок, зокрема, 98 місцевих випадків та три завезених.
Влада США зізналася, що пізно визнала коронавірусну загрозу з боку Європи.
– На той момент, коли ми зрозуміли загрозу з Європи та припинили подорожі, мабуть, уже два-три тижні 60 тис. людей щодня поверталися з Європи, – заявив директор Центрів контролю та профілактики захворювань США доктор Роберт Редфілд.
За статистикою коронавірусу в світі на 28 липня інфікування було зафіксовано у 16 409 902 осіб.