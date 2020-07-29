За останніми даними, опублікованими університетом Джона Гопкінса, в усьому світі було виявлено 16 667 130 випадків коронавірусу, 659 045 осіб загинуло від Covid-19 та 9 703 211 людей одужали.

Країни з найбільшою кількістю хворих Covid-19:

США — 4 349 313;

Бразилія — 2 483 191;

Індія — 1 483 156;

Росія — 822 060;

Південна Африка — 459 761.

Країни з найбільшою кількість смертей від коронавірусу:

США — 149 253;

Бразилія — 88 539;

Велика Британія — 45 963;

Мексика — 44 876;

Італія — 35 123.

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У списку країн світу за кількістю зафіксованих випадків коронавірусу Україна посідає 33 місце. Станом на 28 липня у країні зафіксовано 68 030 хворих.

Коронавірус у світі – детально

Бразилія зафіксувала 921 новий летальний випадок від Covid-19, що призвело до зростання загальної кількості загиблих у країні до 88 539, заявили чиновники.

Китайський орган охорони здоров’я заявив у середу, що він отримав повідомлення про 101 новий підтверджений випадок Covid-19 у материковій частині Китаю у вівторок, зокрема, 98 місцевих випадків та три завезених.

Влада США зізналася, що пізно визнала коронавірусну загрозу з боку Європи.

– На той момент, коли ми зрозуміли загрозу з Європи та припинили подорожі, мабуть, уже два-три тижні 60 тис. людей щодня поверталися з Європи, – заявив директор Центрів контролю та профілактики захворювань США доктор Роберт Редфілд.

За статистикою коронавірусу в світі на 28 липня інфікування було зафіксовано у 16 409 902 осіб.