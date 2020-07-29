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Факти / Світ

Коронавірус у світі: більше 100 випадків у Китаї та зізнання лікарів у США

За останніми даними, опублікованими університетом Джона Гопкінса, в усьому світі було виявлено 16 667 130 випадків коронавірусу, 659 045 осіб загинуло від Covid-19 та 9 703 211 людей одужали.

Країни з найбільшою кількістю хворих Covid-19:

  • США — 4 349 313;
  • Бразилія — 2 483 191;
  • Індія — 1 483 156;
  • Росія — 822 060;
  • Південна Африка — 459 761.

Країни з найбільшою кількість смертей від коронавірусу:

  • США — 149 253;
  • Бразилія — 88 539;
  • Велика Британія — 45 963;
  • Мексика — 44 876;
  • Італія — 35 123.

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У списку країн світу за кількістю зафіксованих випадків коронавірусу Україна посідає 33 місце. Станом на 28 липня у країні зафіксовано 68 030 хворих.

Коронавірус у світі – детально

Бразилія зафіксувала 921 новий летальний випадок від Covid-19, що призвело до зростання загальної кількості загиблих у країні до 88 539, заявили чиновники.

Китайський орган охорони здоров’я заявив у середу, що він отримав повідомлення про 101 новий підтверджений випадок Covid-19 у материковій частині Китаю у вівторок, зокрема, 98 місцевих випадків та три завезених.

Влада США зізналася, що пізно визнала коронавірусну загрозу з боку Європи.

– На той момент, коли ми зрозуміли загрозу з Європи та припинили подорожі, мабуть, уже два-три тижні 60 тис. людей щодня поверталися з Європи, – заявив директор Центрів контролю та профілактики захворювань США доктор Роберт Редфілд.

За статистикою коронавірусу в світі на 28 липня інфікування було зафіксовано у 16 409 902 осіб.

 

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