Затримання бойовиків ПВК Вагнера – подробиці і реакція Лукашенко

Під Мінськом правоохоронці затримали понад 30 найманців ПВК Вагнера, серед яких також є бойовики “ДНР”.

Місцеві ЗМІ вже почали писали про дестабілізацію ситуації в країні напередодні президентських виборів, а очільник Білорусі Олександр Лукашенко уже скликав нараду з цього питання.

Що відомо про затримання найманців, їх особистості та чому до МЗС Білорусі викликає посла України – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Затримання бойовиків ПВК Вагнера під Мінськом

У ніч на 29 липня в санаторії під Мінськом затримали 32 бойовиків ПВК Вагнера. Ще одна людина була затримана на півдні країни.

Затримані мали невеликі ручні поклажі, і на всіх – три великих важкі валізи.

Вони прибули у Мінськ в ніч з 24 на 25 липня та заселилися в один з готелів. Мали б вони виселитися 25 липня, проте виїхали лише 27 липня та переїхали до санаторію.

У санаторії адміністрація розповіла, що чоловіки ходили в одязі у стилі мілітарі. Спиртного не вживали, розважальних закладів не відвідували, трималися осторонь від інших.

Одна з відпочивальниць розповіла, що чоловіків не бачила, але про них їй розповідала знайома, яка працює в санаторії.

– Я їй кажу: ну клас, ви там хоч розважитесь! Але знайома відповіла, що чоловіки якісь дивні: на танці не ходять, не п’ють, не бешкетують. І жінками не цікавляться, – заявила відпочивальниця.

Що відомо про затриманих вагнеровців

Місцеве ЗМІ БЕЛТА опублікувало список затриманих бойовиків.

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Мілаєв Арем Вікторович, 01.02.1981 р.н.; Бахтигараєв Тахір Мінігаянович, 18.04.1980 р.н.; Алтухов Олександр Вікторович, 18.04.1980 р.н.; Лі Володимир Олександрович, 26.07.1989 р.н.; Кожевніков Андрій Юрійович, 16.01.1980 р.н.; Сапронов Олексій Володимирович, 08.07.1978 р.н.; Щербаков Сергій Володимирович, 21.07.1981 р.н.; Волгін Олексій Володимирович, 21.06.1975 р.н.; Дрига Олег Ігорович, 03.06.1986 р.н.; Павленко Сергій Григорович, 25.06.1976 р.н.; Руденко Олександр Святославович, 26.12.1984 р.н.; Харитонов Денис Юрійович, 16.03.1980 р.н.; Сидоров Сергій Олександрович, 01.01.1972 р.н.; Кошман Максим Ярославович, 06.09.1981 р.н.; Бубнов Сергій Геннадійович, 08.01.1971 р.н.; Нижник Павло Олександрович, 24.06.1987 р.н.; Селіхов Володимир Іванович, 04.10.1986 р.н.; Фетісов Геннадій Євгенович, 22.10.1986 р.н.; Фомін Михайло Миколайович, 07.03.1973 р.н.; Єкімов Володимир Сергійович, 19.10.1973 р.н.; Карімов Ринат, 15.08.1984 р.н.; Шубін Олександр, 15.01.1996 р.н.; Шеломенцев Ігор, 18.08.1975 р.н.; Маслов Сергій Олексійович, 29.09.1988 р.н.; Зайдулен Рустем, 06.10.1974 р.н.; Токаренко Андрій Вікторович, 24.01.1965 р.н.; Сердюков Андрій Вікторович, 16.08.1975 р.н.; Сергеєв Федір Михайлович, 17.05.1987 р.н.; Танов Рафік Кабулович, 30.04.1975 р.н.; Зябліцев Євген Сергійович, 23.11.1992 р.н.; Самарін Павло Львович, 11.11.1981 р.н.; Бакунович Андрій Петрович, 30.12.1977 р.н.; Шацький Артем, 30.07.1982 р.н.

Реакція влади Білорусі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко зібрав термінову нараду з членами Ради безпеки.

– Я запросив вас для того, щоб розібратися з цією, можна сказати, надзвичайною подією, яка сталася сьогодні вночі. Я дивлюся на реакцію росіян. Вони вже, виправдовуючись, говорять, що мало не ми їх самі сюди завезли. Звісно, треба ж якось виправдати свої брудні наміри, – заявив Лукашенко.

Крім того, президент Білорусі обурився на російських журналістів та Telegram-канали.

– Щоб вони, як Путін каже, пургу не гнали. Якщо винні, треба з цієї ситуації виходити гідно. Не винні – добре, у нас немає жодної мети зганьбити близьку нам країну, – зазначив Олександр Лукашенко.

Держсекретар Ради безпеки Білорусі Андрій Равков заявив, що в країні посилять контроль масових заходів.

– У затриманих людей чітко простежуються певні напрямки – снайпери, підривники, айтішники. З урахуванням цього буде вжито низку заходів організаційного характеру з питань забезпечення безпеки, – заявив Равков.

Послів України та РФ викликали до МЗС Білорусі

МЗС Білорусі викличе послів РФ та України у зв’язку із затриманням бойовиків російської ПВК Вагнера.

Посла України викликають, бо 14 із затриманих, були помічені раніше на Донбасі.

Відповідне розпорядження доручив президент Білорусі Олександр Лукашенко під час екстреної наради Ради безпеки.

Фото: Sputnik