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Принцеса Анна вчить Єлизавету II користуватися Zoom – кумедні кадри

Більшості з нас доводилося допомагати літнім людям орієнтуватися в сучасних технологіях, щоб підтримувати зв’язок під час карантину – і британська принцеса Анна не є винятком.

Коли 94-річна королева Єлизавета II вперше взяла участь у публічному відеодзвінку минулого місяця, саме принцеса Анна допомогла своїй матері розібратися у додатку Zoom.

Кумедний ролик опублікував у Twitter редактор ITV News Royal Кріс Шип.

На кадрах принцеса Анна запитує Її Величність: “Ви бачите всіх? На вашому екрані має бути шестеро людей”.

Коли королева відповідає: “Так, я все одно бачу чотирьох”, Анна швидко зауважує: “Взагалі-то, я вам не потрібна. Ви знаєте, як я виглядаю!”.

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Кадри з Єлизаветою ІІ у дитинстві

У квітні королівська сім’я Великої Британії опублікувала ексклюзивні відеокадри, на яких знято, як королева Єлизавета ІІ виглядала в дитинстві.

Громадськість вперше побачила, як маленьку Єлизавету ІІ везуть у колясці, як вона вчиться їздити на велосипеді і танцює на борту яхти.

Фото: Dreamstime

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