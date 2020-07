Принцеса Анна вчить Єлизавету II користуватися Zoom – кумедні кадри

Більшості з нас доводилося допомагати літнім людям орієнтуватися в сучасних технологіях, щоб підтримувати зв’язок під час карантину – і британська принцеса Анна не є винятком.

Коли 94-річна королева Єлизавета II вперше взяла участь у публічному відеодзвінку минулого місяця, саме принцеса Анна допомогла своїй матері розібратися у додатку Zoom.

Кумедний ролик опублікував у Twitter редактор ITV News Royal Кріс Шип.

На кадрах принцеса Анна запитує Її Величність: “Ви бачите всіх? На вашому екрані має бути шестеро людей”.

Коли королева відповідає: “Так, я все одно бачу чотирьох”, Анна швидко зауважує: “Взагалі-то, я вам не потрібна. Ви знаєте, як я виглядаю!”.

Читайте: Конфлікт загострюється: Єлизавета II скасувала урочистості на честь дня народження Меган Маркл

NEW: A first look behind the scenes of those royal video calls ????

Watch how Princess Anne tried to teach her elderly mother about @zoom_us.

But her elderly mother is, err, the Queen.

???? A great clip from tomorrow’s documentary ‘Anne: The Princess Royal at 70’ on @itv 9pm ???? pic.twitter.com/duHzozH2x5

— Chris Ship (@chrisshipitv) July 28, 2020