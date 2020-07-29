РФ порадила Україні “звикнути” до анексії Криму і повернула ноту протесту

У Міністерстві закордонних справ Росії порадили Україні “позбутися ілюзій і звикнути” до того, що окупований Крим та Севастополь є невіддільною частиною Росії.

Таку відповідь у відомстві надали на ноту протесту, яку Міністерство закордонних справ України передало через проведення Росією так званого військово-морського параду в тимчасово окупованому Севастополі.

Саму ноту протесту повернули Україні, навіть не розглянувши її.

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Крім того, в РФ заявили, що вони є суверенною державою, яка має право організовувати на своїй території паради, святкування та інші заходи без погодження з іншими країнами.

Чому Росія отримала ноту протесту від України

26 липня Чорноморський флот РФ провів на території тимчасово окупованого Севастополя так званий військово-морський парад.

Україна засудила такий парад і передала у відповідь ноту протесту. Зокрема, в українському МЗС заявили, що у такий спосіб Росія вчергове порушила норми міжнародного права.