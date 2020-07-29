У Туреччині парламент ухвалив закон з регулюванням роботи соціальних мереж.

У середу схвалили закон, згідно з яким соціальна мережа, якою користуються понад 1 млн осіб в Туреччині повинна мати свого представника в країні. У більшості випадків посаду повинен займати громадянин Туреччини.

Це буде стосуватися тих випадків, якщо провайдер соціальної мережі знаходиться за кордоном.

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Також буде відслідковуватися образливий контент. У разі порушення, протягом 48 годин необхідно буде видаляти його.

За недотримання правил країни власникам соціальних мереж необхідно буде платити штрафи в розмірі від $146 тис. до $1,4 млн.

Останнім часом у соцмережах з’являється непристойний контент. Нещодавно у Єгипті до двох років позбавлення волі засудили п’ятьох дівчат-блогерів.

Їх визнали винними в торгівлі людьми і пропаганді аморальності. Дівчат зобов’язали заплатити також штраф. Кожній доведеться віддати по 300 тис. Єгипетських фунтів ($18, 7 тис.).

Джерело: TBMM Genel Kurulu