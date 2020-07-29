США постачатимуть вакцину від коронавірусу в інші країни – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що вакцину від коронавірусу, яку випустять в США, поставлятимуть і в інші країни. Також вона дуже швидко пошириться по всій країні.

Він також додав, що США мають намір випустити 500 млн доз.

– Можливо, ми будемо поставляти великі кількість вакцини в інші частини світу, як робимо це з апаратами штучної вентиляції легенів, – сказав Трамп.

Однак США зможуть виробити 100 млн доз вакцин, щойно будуть видані всі дозволи на це.

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Станом на 29 липня в США зафіксували 4 349 313 випадків коронавірусу. Побороли хворобу 1 355 363 пацієнтів. Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 149 256 осіб.

Президент США Дональд Трамп очікує вакцину від коронавірусу до кінця 2020 року. Такі очікування стали можливими завдяки початку в Штатах завершального третього етапу випробування нової вакцини.

Однак у ВООЗ прогнозують, що вакцинація від коронавірусу почнеться не раніше 2021 року.