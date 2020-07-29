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Факти / Світ

Ціна вакцини проти Covid-19: ЗМІ назвали вартість

Стала відома ціна на американську вакцину проти коронавірусу. Компанія Moderna планує встановити її на рівні $50-60.

За такою вартістю вакцина продаватиметься у США і в країнах з високим рівнем доходу, уточнюють ЗМІ, посилаючись на власні джерела.

Ця ціна попередня і може змінитися. Компанія оцінила свою речовину вище, ніж конкуренти Pfizer і BioNTech. Останні планують продавати вакцину за ціною $19,5 за одну одиницю.

Читайте: США постачатимуть вакцину від коронавірусу в інші країни – Трамп

Нині Moderna проводить третій етап клінічних випробувань речовини, яка є ефективною у боротьбі з коронавірусом. Її підтримує уряд США. Країна виділила $500 млн для підтримки проекту.

Вакцина проти коронавірусу

З моменту появи коронавірусу та спалаху пандемії науковці з різних країн світу почали досліджувати ефективність різних речовин у боротьбі з коронавірусом.

Успіху у цьому напрямку досягли у США.

За прогнозами президента країни Дональда Трампа, рятівна вакцина від коронавірусу може з’явитися до кінця 2020 року.

Джерело: Financial Times

Фото: Dreamstime

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