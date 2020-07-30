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Без тестів на коронавірус і обсервації: Болгарія змінила правила в’їзду для українців

Болгарія дозволила українцям відвідувати країну без тестів на коронавірус з 31 липня.

Міністерство охорони здоров’я Болгарії ухвалило рішення дозволити туристам з України в’їжджати на територію країни без документа, що показує негативну тест на Covid-19.

Обмеження знімаються на період з 31 липня по 31 серпня. Також не буде необхідності проходити 14-денний карантин.

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Однак в Україні діють червоний і зелений списки країн через ситуацію з коронавірусом в світі.

Болгарія входить в “червоний” список, після відвідин якої українцям необхідно проходити 14-денну обсервацію.

Відпустка за кордоном 2020

З України можна полетіти відпочивати у 25 країн Європи, Північної Америки, Азії та Африки.

Міністерство закордонних справ назвало країни, куди українці можуть відправитись у відпустку за кордоном 2020.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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