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Факти / Світ

Екс-кандидат в президенти США Херман Кейн помер від коронавірусу

74-річний екс-кандидат в президенти США Херман Кейн помер від ускладнень, викликаних коронавірусом.

Про це повідомив представник політика Ден Калабрезе.

За його словами, у Кейна були проблеми диханням. Його екстрено госпіталізували, проте, політику довелося нелегко.

– Ми всі молилися, щоб ліки йому допомогли, але незабаром стало зрозуміло, що йому доведеться боротися за своє життя, – розповів представник Кейна.

Herman Kane

У липні його підключили до апарату ШВЛ.

Кейн був кандидатом на висунення від Республіканської партії на президентських виборах в 2000 році.

Про можливе висунення в президенти США Кейн вперше заявив у квітні 2010 року.

До лютого 2011 року Кейн був провідним Шоу Германа Кейна.

Нещодавно відомий американський актор Джон Саксон помер на 84-му році життя, напередодні свого дня народження.

Причиною його смерті стали ускладнення внаслідок запалення легень.

Найвідоміша роль Саксона – лейтенант Томпсон у трилогії Жах на вулиці В’язів.

Фото: Dreamstime

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