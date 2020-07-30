Коронавірус в деяких країнах поширюється з вини молоді – ВООЗ

У більшості країн коронавірус поширюється з вини молоді.
Про це заявили у Всесвітній організації охорони здоров’я.
За словами глави ВООЗ Тедроса Адханом Гебрейесуса, молодь не вживає необхідних заходів обережності і втрачає пильність.
Згідно зі статистикою коронавируса в світі, в Європі з кожним днем зростає кількість хворих серед молоді.
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Показник захворюваності серед молоді почав рости в Нідерландах, Франції та Іспанії.
Влада деяких європейських країн заявляє, що таке збільшення кількості хворих на коронавірус пов’язане з тим, що молодь нехтує правилами соціального дистанціювання і носіння масок.
Днями глава Всесвітньої організації охорони здоров’я заявив, що коронавірус є найбільшою глобальною надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров’я.
Гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що скликає на найближчі дні надзвичайний комітет для оцінки ситуації з коронавірусів в світі.