Коронавірус в деяких країнах поширюється з вини молоді – ВООЗ

У більшості країн коронавірус поширюється з вини молоді.

Про це заявили у Всесвітній організації охорони здоров’я.

За словами глави ВООЗ Тедроса Адханом Гебрейесуса, молодь не вживає необхідних заходів обережності і втрачає пильність.

Згідно зі статистикою коронавируса в світі, в Європі з кожним днем зростає кількість хворих серед молоді.

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Показник захворюваності серед молоді почав рости в Нідерландах, Франції та Іспанії.

Влада деяких європейських країн заявляє, що таке збільшення кількості хворих на коронавірус пов’язане з тим, що молодь нехтує правилами соціального дистанціювання і носіння масок.

Днями глава Всесвітньої організації охорони здоров’я заявив, що коронавірус є найбільшою глобальною надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров’я.

Гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що скликає на найближчі дні надзвичайний комітет для оцінки ситуації з коронавірусів в світі.