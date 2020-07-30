Коронавірус в США: конгрес не переноситиме президентські вибори

У конгресі США дату президентських виборів змінювати не мають наміру.

За словами лідера сенатської більшості республіканця Мітча Макконнелла, вибори повинні відбутися 3 листопада.

Такої ж думки дотримується і лідер республіканської меншості в палаті представників Кевін Маккарті.

Право змінювати дату виборів є тільки у конгресу, тому поки це неможливо.

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Багато лідерів думок в США припускають, що Трамп боїться програти Байдену, тому він і хоче відтягнути дату виборів.

Заява Трампа з’явилася в Twitter 30 липня. Він закликав відкласти проведення виборів президента в країні через карантин.

За його словами, на результати можуть вплинути фальсифікації під час голосування поштою.

Імовірність перемоги кандидата від Демократичної партії Джо Байдена становить 91%, відповідно до моделі Президентські вибори у США від видання The Economist.

Чинному президенту Дональду Трампу віддає перевагу 9% виборців.