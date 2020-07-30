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Факти / Світ

Мутація Covid-19 у В’єтнамі: у ВООЗ зробили заяву

Штам коронавірусу, який виявили у в’єтнамському місті Дананга, не є агресивнішим і не несе більшу небезпеку для здоров’я і життя людей.

Варіант Covid-19, який виявили у місті, за впливом на організм людини схожий на ті віруси, які фіксують в інших країнах світу.

– Немає жодних доказів того, що мутації збільшують або зменшують його вірулентність, а також сприяють появі більшої кількості симптомів, – підкреслив представник ВООЗ у В’єтнамі Пак Кідонг.

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Нині найпоширенішою мутацією коронавірусу у світі є D614G. Поки невідомо, чи цей штам викликав спалах захворюваності у В’єтнамі, який фіксувався останнім часом.

Нові штами коронавірусу

За час пандемії науковці з усього світу почали повідомляти про появу штамів коронавірусу, які небезпечніші для здоров’я і життя людини.

Несприятливий прогноз зробили дослідники з Сінгапуру.

На їхню думку, у найближче десятиліття у світі може виникнути новий коронавірус, який також буде передаватися від тварини до людини і спровокує новий спалах захворюваності.

Джерело: VN Express

Фото: Dreamstime

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