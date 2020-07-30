Штам коронавірусу, який виявили у в’єтнамському місті Дананга, не є агресивнішим і не несе більшу небезпеку для здоров’я і життя людей.
Варіант Covid-19, який виявили у місті, за впливом на організм людини схожий на ті віруси, які фіксують в інших країнах світу.
– Немає жодних доказів того, що мутації збільшують або зменшують його вірулентність, а також сприяють появі більшої кількості симптомів, – підкреслив представник ВООЗ у В’єтнамі Пак Кідонг.
Читайте: Виявлено ще більш заразний штам коронавірусу – головний інфекціоніст США
Нині найпоширенішою мутацією коронавірусу у світі є D614G. Поки невідомо, чи цей штам викликав спалах захворюваності у В’єтнамі, який фіксувався останнім часом.
Нові штами коронавірусу
За час пандемії науковці з усього світу почали повідомляти про появу штамів коронавірусу, які небезпечніші для здоров’я і життя людини.
Несприятливий прогноз зробили дослідники з Сінгапуру.
На їхню думку, у найближче десятиліття у світі може виникнути новий коронавірус, який також буде передаватися від тварини до людини і спровокує новий спалах захворюваності.
Джерело: VN Express