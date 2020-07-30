За добу на коронавірус у світі захворіли 290 633 особи. Загалом станом на 30 липня зафіксовано 16 957 763 випадки інфікування.
З початку епідемії одужали 9 904 579 пацієнтів, з яких 1 922 802 – у Бразилії. Це абсолютний рекорд на сьогодні.
Померли внаслідок ускладнень від Covid-19 – 665 486, тобто на 6,4 тис. більше, ніж вчора.
Де найбільше хворих на Covid-19:
- США – 4 424 806;
- Бразилія – 2 552 265;
- Індія – 1 531 669;
- Росія – 827 509;
- Південна Африка – 471 123.
Країни-лідери за кількістю смертей від коронавірусу:
- США – 150 676;
- Бразилія – 90 134;
- Великобританія – 46 046;
- Мексика – 45 361;
- Італія – 35 129.
Наближається до п’ятого місця також Індія, де нині вже зафіксовано 34 193 смерті.
Україна у цьому списку на 33 місці – між Болівією та Ізраїлем.
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Карантин у світі
Італія, яка зараз на п’ятому місці в світі за кількістю смертей від Covid-19, вирішила продовжити дію режиму надзвичайного стану в країні у зв’язку з пандемією до 15 жовтня.
А в Румунії посилили карантин. Носіння масок стає обов’язковим в переповнених громадських місцях і в певний час, який будуть затверджувати окружні комітети з надзвичайних ситуацій.
Також заборонили роботу ресторанів та горовой залів вночі з 23.00 до 6.00.
Коронавірус у світі
За 29 липня коронавірусом у світі захворіли 16 667 130 людей, а одужали на той момент 9 703 211 пацієнтів.
Жертвами Covid-19, за даними Університету Джона Хопкінса, стали 659 045 людей.