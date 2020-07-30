За добу на коронавірус у світі захворіли 290 633 особи. Загалом станом на 30 липня зафіксовано 16 957 763 випадки інфікування.

З початку епідемії одужали 9 904 579 пацієнтів, з яких 1 922 802 – у Бразилії. Це абсолютний рекорд на сьогодні.

Померли внаслідок ускладнень від Covid-19 – 665 486, тобто на 6,4 тис. більше, ніж вчора.

Де найбільше хворих на Covid-19:

США – 4 424 806;

Бразилія – ​​2 552 265;

Індія – 1 531 669;

Росія – 827 509;

Південна Африка – 471 123.

Країни-лідери за кількістю смертей від коронавірусу:

США – 150 676;

Бразилія – ​​90 134;

Великобританія – 46 046;

Мексика – 45 361;

Італія – ​​35 129.

Наближається до п’ятого місця також Індія, де нині вже зафіксовано 34 193 смерті.

Україна у цьому списку на 33 місці – між Болівією та Ізраїлем.

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Карантин у світі

Італія, яка зараз на п’ятому місці в світі за кількістю смертей від Covid-19, вирішила продовжити дію режиму надзвичайного стану в країні у зв’язку з пандемією до 15 жовтня.

А в Румунії посилили карантин. Носіння масок стає обов’язковим в переповнених громадських місцях і в певний час, який будуть затверджувати окружні комітети з надзвичайних ситуацій.

Також заборонили роботу ресторанів та горовой залів вночі з 23.00 до 6.00.

Коронавірус у світі

За 29 липня коронавірусом у світі захворіли 16 667 130 людей, а одужали на той момент 9 703 211 пацієнтів.

Жертвами Covid-19, за даними Університету Джона Хопкінса, стали 659 045 людей.