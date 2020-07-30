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Факти / Світ

Протести у Білорусі: у Мінську більше 30 тис. людей вийшли на вулиці

34 тис. людей зібрав опозиційний мітинг у Мінську кандидата у президенти Світлани Тіхановської. Це перша за 20 років акція протесту, яка зібрала усі опозиційні сили разом.

Люди зібралися у парку Дружби народів у центрі міста.

Читайте: У Білорусі викрали сестру однієї із головних опозиціонерок Вероніки Цапкали

  • Протести у Білорусі: у Мінську більше 30 тис. людей вийшли на вулиці
  • Протести у Білорусі: у Мінську більше 30 тис. людей вийшли на вулиці
  • Протести у Білорусі: у Мінську більше 30 тис. людей вийшли на вулиці
  • Протести у Білорусі: у Мінську більше 30 тис. людей вийшли на вулиці
  • Протести у Білорусі: у Мінську більше 30 тис. людей вийшли на вулиці
  • Протести у Білорусі: у Мінську більше 30 тис. людей вийшли на вулиці
  • Протести у Білорусі: у Мінську більше 30 тис. людей вийшли на вулиці
  • Протести у Білорусі: у Мінську більше 30 тис. людей вийшли на вулиці
  • Протести у Білорусі: у Мінську більше 30 тис. людей вийшли на вулиці
  • Протести у Білорусі: у Мінську більше 30 тис. людей вийшли на вулиці
  • Протести у Білорусі: у Мінську більше 30 тис. людей вийшли на вулиці
  • Протести у Білорусі: у Мінську більше 30 тис. людей вийшли на вулиці
Протести у Білорусі: у Мінську більше 30 тис. людей вийшли на вулиці / 6 фотографий

Крім Тіхановської перед людьми виступила представник штабу Віктора Бабарико, якого на вибори не допустили.

Також слово мала Вероніка Цепкало — дружина іншого незареєстрованого кандидата Валерія Цепкало.

У парку були присутні місцеві правоохоронці. Але у протести вони не втручались.

Вибори у Білорусі

Президентські вибори у Білорусі заплановані на 9 серпня. Протести у країні почались з відмови місцевого ЦВК реєструвати опозиційних кандидатів.

Перші акції відбулись 29 травня і періодично розгоряються досі.

Нового спалаху вони набули після арешту кандидатів Віктора та Едуарда Бабарико. Тоді близько 3 тис. людей створили живий ланцюг у Мінську, загальна довжина якого перевищила 3 км.

Джерело: Єврорадіо, Белсат

Фото: Єврорадіо

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