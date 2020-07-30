PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Трамп пропонує перенести президентські вибори у США

Президент США Дональд Трамп закликав відтермінувати проведення виборів президента у країні через карантин.

На результати можуть вплинути фальсифікації під час голосування поштою, написав він у Twitter.

– Якщо буде запровадження загальне голосування поштою, то у 2020 році відбудуться найбільш неточні й фальсифіковані вибори в історії. Для США це буде величезним соромом. Відтермінуємо вибори, поки люди не зможуть проголосувати безпечно? — заявив Трамп.

Читайте: Голосуватимуть не за Байдена, а проти Трампа – чого очікувати від виборів у США

Вибори у США

Імовірність перемоги кандидата від Демократичної партії Джо Байдена становить 91%, відповідно до моделі Президентські вибори у США від видання The Economist.

Чинному президенту Дональду Трампу віддає перевагу 9% виборців.

Байден може перемогти у 25 штатах, а Дональд Трамп — у 20. Ще у п’яти штатах ситуація непередбачувана.

Джерело: Дональд Трамп

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка