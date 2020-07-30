Трамп пропонує перенести президентські вибори у США

Президент США Дональд Трамп закликав відтермінувати проведення виборів президента у країні через карантин. На результати можуть вплинути фальсифікації під час голосування поштою, написав він у Twitter. – Якщо буде запровадження загальне голосування поштою, то у 2020 році відбудуться найбільш неточні й фальсифіковані вибори в історії. Для США це буде величезним соромом. Відтермінуємо вибори, поки люди не зможуть проголосувати безпечно? — заявив Трамп.

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With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote??? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2020

Вибори у США

Імовірність перемоги кандидата від Демократичної партії Джо Байдена становить 91%, відповідно до моделі Президентські вибори у США від видання The Economist.

Чинному президенту Дональду Трампу віддає перевагу 9% виборців.

Байден може перемогти у 25 штатах, а Дональд Трамп — у 20. Ще у п’яти штатах ситуація непередбачувана.