У США розвернули літак через відмову двох пасажирів дотримуватися маскового режиму.

Інцидент стався під час виконання внутрішнього рейсу авіакомпанією Delta Airlines з Детройта до Атланти.

Представники екіпажу попросили двох пасажирів використовувати захисні засоби. Після того, як вони відмовилися, пілоти розвернули літак. Транспортний засіб вже від’їхав від воріт, але не встиг піднятися у небо.

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Пасажирів, які відмовилися виконувати вимоги перевізника, висадили. Після цього літак із запізненням, але все-таки вилетів до пункту призначення.

Рекомендації щодо носіння масок

Через пандемію коронавірусу обов’язковим у багатьох країнах світу стало носіння маски. Спочатку захисний засіб рекомендували носити всюди, але пізніше ВООЗ оновила рекомендації щодо носіння масок.

З червня захисні засоби рекомендували носити у громадському транспорті і магазинах.

Крім того, їх повинні використовувати всі медики під час перебування на роботі.

Джерело: The Denver Channel