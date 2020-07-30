У США розвернули літак через відмову двох пасажирів дотримуватися маскового режиму.
Інцидент стався під час виконання внутрішнього рейсу авіакомпанією Delta Airlines з Детройта до Атланти.
Представники екіпажу попросили двох пасажирів використовувати захисні засоби. Після того, як вони відмовилися, пілоти розвернули літак. Транспортний засіб вже від’їхав від воріт, але не встиг піднятися у небо.
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Пасажирів, які відмовилися виконувати вимоги перевізника, висадили. Після цього літак із запізненням, але все-таки вилетів до пункту призначення.
Рекомендації щодо носіння масок
Через пандемію коронавірусу обов’язковим у багатьох країнах світу стало носіння маски. Спочатку захисний засіб рекомендували носити всюди, але пізніше ВООЗ оновила рекомендації щодо носіння масок.
З червня захисні засоби рекомендували носити у громадському транспорті і магазинах.
Крім того, їх повинні використовувати всі медики під час перебування на роботі.
Джерело: The Denver Channel