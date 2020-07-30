В Азербайджані представникам засобів масової інформації заборонили публікувати новини про смерть журналістів від коронавірусу. Заборона діє і на публікації про смерть медиків.

За подібні матеріали редакції і окремих кореспондентів каратимуть.

Хоча поки про заходи покарання і про причини подібного рішення інформація не уточнюється.

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Про те, що існує така внутрішньоредакційна інструкція, таємно повідомив один з представників місцевих ЗМІ.

Крім того, багато видань країни повідомили про смерть від Covid-19 редактора місцевого телебачення, а пізніше видалили ці публікації. Видалення новин про смерть журналіста від коронавірусу активно обговорювалося в соцмережах країни і викликало шквал критики ЗМІ.

Заборона на інформацію про коронавірус

У травні Білий дім заборонив представникам робочої групи з коронавірусу надавати будь-які свідчення під час слухань у Конгресі.

Про причини такого рішення не повідомлялося.

Водночас тоді, як і нині, ситуація з Covid-19 в країні була складною: фіксувався великий добовий приріст і багато смертей.

Джерело: JAMnews