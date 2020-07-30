РФ поспішає стати першою країною, яка розробить вакцину проти коронавірусу. Країна планує схвалити один з препаратів до 10 серпня 2020 року, хоча до цього не заявляла про успіх тестування зразків.
Йдеться про речовину, яку розробили в Інституті Гамалії в Москві.
Вакцину схвалять найближчим часом і дозволять її використовувати громадянам країни, повідомили представники Російського фонду прямих інвестицій, який фінансує дослідження РФ у галузі вакцин. Першими препарат отримають медики.
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– Це як запуск супутника. Американці були здивовані, коли почули сигнали супутника. Те ж саме і з цією вакциною. Росія отримає її першою, – уточнив глава фонду Кирило Дмитрієв.
Водночас раніше РФ не ділилася жодними результатами дослідження і тестування вакцини, через що виникає ризик небезпеки препарату для людей. У ЗМІ припустили, що поспіх пов’язаний з тиском з боку Кремля.
Вакцина проти коронавірусу
З моменту появи коронавірусу науковці з усіх країн світу почали досліджувати потенціал різних речовин у боротьбі з вірусом.
Про перші досягнення у цьому напрямку заявили в США. За словами президента країни Дональда Трампа, рятівна вакцина від коронавірусу може з’явитися до кінця 2020 року.
Вже і стала відома вартість вакцини проти коронавірусу. Компанія Moderna, яка розробила речовину, планує встановити її на рівні $50-60.