РФ поспішає стати першою країною, яка розробить вакцину проти коронавірусу. Країна планує схвалити один з препаратів до 10 серпня 2020 року, хоча до цього не заявляла про успіх тестування зразків.

Йдеться про речовину, яку розробили в Інституті Гамалії в Москві.

Вакцину схвалять найближчим часом і дозволять її використовувати громадянам країни, повідомили представники Російського фонду прямих інвестицій, який фінансує дослідження РФ у галузі вакцин. Першими препарат отримають медики.

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– Це як запуск супутника. Американці були здивовані, коли почули сигнали супутника. Те ж саме і з цією вакциною. Росія отримає її першою, – уточнив глава фонду Кирило Дмитрієв.

Водночас раніше РФ не ділилася жодними результатами дослідження і тестування вакцини, через що виникає ризик небезпеки препарату для людей. У ЗМІ припустили, що поспіх пов’язаний з тиском з боку Кремля.

Вакцина проти коронавірусу

З моменту появи коронавірусу науковці з усіх країн світу почали досліджувати потенціал різних речовин у боротьбі з вірусом.

Про перші досягнення у цьому напрямку заявили в США. За словами президента країни Дональда Трампа, рятівна вакцина від коронавірусу може з’явитися до кінця 2020 року.

Вже і стала відома вартість вакцини проти коронавірусу. Компанія Moderna, яка розробила речовину, планує встановити її на рівні $50-60.