Хорватія продовжила обмеження для в’їзду

До 15 серпня продовжила обмеження для в’їзду іноземців Хорватія.

Від тих, хто в’їжджає до країни й надалі будуть вимагати проходження 14-денної самоізоляції або негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус, повідомило посольство України в Хорватії.

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Водночас, право на в’їзд до Хорватії мають такі категорії українців:

медики та вчені, які досліджують коронавірус;

перевізники;

особи, які прямують транзитом;

особи, які їдуть з туристичною метою або з інших робочих питань, або які мають інший економічний інтерес, але з документами, що підтверджують мету візиту;

особи, які їдуть з метою навчання, або мають інші невідкладні особисті обставини (хвороба, смерть родича).

Українці також мають право на транзитний проїзд через Хорватію без пред’явлення тесту, але за наявності підтвердження, що наступна країна прямування дозволить в’їзд.

Болгарія спрощує в’їзд

Болгарія дозволила в’їзд українцям у країну без тестів на коронавірус з 31 липня. Обмеження знімаються до 31 серпня. Також не буде необхідності проходити 14-денний карантин.

Болгарія входить в червоний список МОЗ України, після відвідин якої українцям необхідно проходити 14-денну обсервацію.

Джерело: Посольство України у Хорватії