Вперше в історії унцію золота продали за понад $2 тис.

Вартості $2 005,4 досягли під час торгів 31 липня, водночас середня ціна за унцію дорогоцінного металу була $1 955,1.

У липні золото постійно дорожчало і в останній день місяця досягло максимальної ціни.

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Таку вартість дорогоцінного металу експерти пов’язують з падінням економіки США через коронавірус, квартальне падіння склало 32,9%.

Ціна на золото

27 липня золото продали за рекордну ціну – $1 943 за унцію. Це був найвищий показник в історії. Нині це значення побив рекорд п’ятниці.

Подібна ситуація на ринку спостерігалася у 2011 році.

Тоді через складні відносини Китаю та США вартість дорогоцінного металу зросла.