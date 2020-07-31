Вагнерівці в Мінську: Україні видали списки, Кремль відхрещується від затриманих росіян

Білорусь передала Україні список із 33 росіян, затриманих у Мінську вночі 29 липня.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Мінськ просить українських правоохоронців перевірити затриманих осіб на предмет участі в боях на Донбасі та участі в інших злочинах.

Білорусь уже відкрила кримінальну справу щодо підготовки теракту.

Позиція Кремля

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков 31 липня заявив, що перебування росіян у Мінську “жодним чином не пов’язане із самою Білоруссю або білоруськими справами”.

За його словами, затримані в Білорусі росіяни є співробітниками приватного охоронного підприємства і перебували в столиці сусідньої держави проїздом.

Нічого протизаконного вони не скоювали, заявив Пєсков і додав, що Москва чекає, що росіян незабаром відпустять.

– Безумовно, безпідставне затримання 33 російських громадян не зовсім укладається в параметри союзницьких відносин. Це однозначно, – сказав Пєсков.

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Затримання вагнерівців у Білорусі

29 липня в санаторії Белорусочка під Мінськом білоруські силовики затримали 32 росіян, ще одного громадянина Росії затримали на півдні республіки.

Білоруська влада вважає, що бойовики прибули до країни для організації масових заворушень під час виборів.

Спецслужби Білорусі раніше отримали інформацію, що для дестабілізації ситуації до країни прибули понад 200 російських найманців.

Мінськ має дані, що затримані бойовики воювали на Донбасі у складі ПВК Вагнер на боці Росії. Це мають підтвердити у Києві.

Джерело: Коммерсант FM

Фото: Sputnik