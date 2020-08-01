Затриманим у Білорусі 33 бойовикам ПВК Вагнера обрали запобіжний захід у вигляді тримання під арештом.

Головне слідче управління продовжує розслідування кримінальної справи, порушеної 29 липня за ст. 13 і ч. 2 ст. 293 КК Білорусі – підготовка до масових заворушень.

Підозрюваними у цій кримінальній справі визнані 33 громадянини Російської Федерації, яких затримали раніше.

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Керівник білоруської слідчої групи Олександр Агафонов повідомив, що бойовики плутаються у свідченнях. Зокрема, з 33 допитаних 11 сказали, що планували летіти з Білорусі до Венесуели, 15 – до Туреччини, двоє – на Кубу, один – в Сирію.

Ще один затриманий взагалі не знав, куди летить, а троє говорити відмовились.

Відомо, що у росіяни були квитки в Стамбул на 25 липня. Однак слідство переконане, що летіти туди вони не збиралися. Їх купили, щоб використати як алібі.

Затримання бойовиків Вагнера у Білорусі

29 липня у Білорусі затримали 33 найманці ПВК Вагнера, які є росіянами. У Слідчому комітеті повідомили, що вони готували масові заворушення напередодні виборів у країні, які відбудуться 9 серпня.

За деякими даними, затримані бойовики воювали на Донбасі на боці російських найманців проти української сторони. Білорусь просить Україну перевірити причетність ПВК Вагнера до злочинів на Сході країни і вже передала список затриманих бойовиків.

Зі свого боку Україна проситиме Білорусь про екстрадицію найманців.

Джерело: БЕЛТА