Контракт з фармкомпанією Sanofi дозволить всім країнам ЄС придбати вакцину, коли буде підтверджена її безпечність та ефективність. Нині йдеться про 300 млн доз. Єврокомісія завершила попередні переговори щодо придбання.

Голова ЄК Урсула фон дер Ляйєн заявила, що тривають переговори і з іншими виробниками, оскільки невідомо, яка вакцина буде ефективнішою.

За її словами, Єврокомісія зобов’язується забезпечити вакциною всі країни світу – не тільки Європу, тому готова обговорити з міжнародними партнерами можливість об’єднання ресурсів.

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Вона зазначила, що це прискорить розробку вакцин і забезпечить максимальний доступ до них.

Sanofi планує отримати дозвіл Європейського агентства лікарських засобів на продаж своєї вакцини у червні 2021 року.

Коли в Україні з’явиться вакцина від коронавірусу Відразу вакцинуюся

Я проти щеплень

Перечекаю першу хвилю вакцинування

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Вакцини від коронавірусу

Нині в усьому світі проводяться доклінічні дослідження 139 вакцин, 25 – досліджуються клінічно, шість із них вже максимально близькі до практичного застосування.

Наприклад, британська фармацевтична корпорація AstraZeneca завершує випробування вакцини від коронавірусу ChAdOx1.

У вересні вона планує почати її виробництво, а в січні 2021 року вона вже буде у вільному продажі в Італії. Вартість однієї дози – близько €2-3.