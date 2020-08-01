Зіткнення поїзда з авто в Португалії: число жертв зросло

У Португалії в зіткненні поїзда Alfa Pendular з машиною загинули дві людини, ще більше 30 постраждали.

На момент аварії на борту було понад 200 пасажирів.

Жертвами аварії стали двоє людей, які в момент зіткнення працювали на залізничних шляхах.

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Зараз ведуться роботи по ліквідації наслідків. Притягнуто 163 рятувальника та два медичних вертольоти.

За інформацією ЗМІ, в поїзді була паніка, люди падали на підлогу. Зараз уряд вивчає причини аварії.

За словами пасажирів поїзда, відразу після зіткнення вагон заповнився пилом. Люди не могли покинути вагони через пошкодження дверей.

У п’ятницю, 31 липня, у Португалії швидкісний потяг зазнав аварії. Машиніст був заблокований в кабіні. Аварія сталася недалеко від селища Сорі в окрузі Коїмбра.

За попередніми даними, поїзд зіткнувся з машиною ремонтних служб.