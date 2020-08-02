США, Велика Британія, ЄС і Японія уже викупили 1,3 млрд доз вакцини від коронавірусу.

Це може привести до монополізації запасів і доступ до ліків у країн третього світу буде обмежений, пише Bloomberg.

США і Велика Британія підписали угоди про постачання вакцин від компанії Sanofi і її партнера GlaxoSmithKline Plc.

Японія уклала договір з Pfizer.

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– Євросоюз також проводить агресивні закупівлі, всупереч того, що ефективність вакцин поки не доведена, – підкреслили Bloomberg.

Вартість вакцини від Covid-19

Ціна на американську вакцину проти коронавірусу від компанії Moderna буде на рівні $50-60.

За такою вартістю вакцина продаватиметься у США і в країнах з високим рівнем доходу.

Компанія Pfizer і BioNTech продаватиме вакцину за ціною $19,5 за одну одиницю.