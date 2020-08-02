США, Велика Британія, ЄС і Японія уже викупили 1,3 млрд доз вакцини від коронавірусу.
Це може привести до монополізації запасів і доступ до ліків у країн третього світу буде обмежений, пише Bloomberg.
США і Велика Британія підписали угоди про постачання вакцин від компанії Sanofi і її партнера GlaxoSmithKline Plc.
Японія уклала договір з Pfizer.
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– Євросоюз також проводить агресивні закупівлі, всупереч того, що ефективність вакцин поки не доведена, – підкреслили Bloomberg.
Вартість вакцини від Covid-19
Ціна на американську вакцину проти коронавірусу від компанії Moderna буде на рівні $50-60.
За такою вартістю вакцина продаватиметься у США і в країнах з високим рівнем доходу.
Компанія Pfizer і BioNTech продаватиме вакцину за ціною $19,5 за одну одиницю.