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Коронавірус на лайнері Roald Amundsen: МЗС перевіряє, чи є там українці

На норвезькому круїзному лайнері Roald Amundsen компанії-оператора Hurtigruten зафіксовано спалах коронавируса – захворіли не менше 36 осіб. Міністерство закордонних справ України перевіряє, чи є серед його пасажирів наші громадяни.

Начальник відділу менеджменту кризових ситуацій Департаменту консульської служби МЗС Максим Коваленко розповів, що посольство зв’язалося з судновласником і оператором судна.

За його словами, там завжди складно з наданням приватної інформації.

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Roald Amundsen

Фото: Hel080808 | Dreamstime.com

2 серпня на норвезькому лайнері Roald Amundsen коронавірус підтвердився у 36 осіб.

Спочатку заразилися четверо членів екіпажу, потім провів всю команду.

Нині на карантині знаходяться 400 пасажирів і членів екіпажу.

Станом на 2 серпня у Норвегії 9 263 людини заражені Covid-19, з них 8 752 – вже одужали і 255 померли від ускладнень.

На коронавірус у світі захворіли понад 17,8 млн людей, а кількість померлих перевищила 685 тис.

У лідерах, як і раніше, США, де з початку епідемії захворіли 4 620 444 особи, з яких 154 447 померло.

Фото: Dreamstime

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