У світі продовжує зростати кількість хворих на коронавірус. Загалом від початку пандемії інфікувалися вже 18 017 556 людей, за добу – понад 150 тис. нових випадків.

Від ускладнень, викликаних Covoid-19, померли 688 350 хворих, з них за минулу добу – понад 2,8 тис. Від початку пандемії вилікувались від захворювання 10 649 108 хворих.

Країни з найбільшою кількістю хворих на Covid-19:

США – 4 666 027;

Бразилія – 2 733 677;

Індія – 1 750 723;

Росія – 849 277;

Південна Африка – 511 485.

Країни з найбільшою кількістю смертей від коронавірусу:

США – 154 841;

Бразилія – 94 104;

Мексика – 47 746;

Велика Британія – 46 286;

Індія – 37 364

Станом на 3 серпня Україна за кількістю хворих посідає 33 місце у світі. Відповідно до статистики, кількість інфікованих становила 72 168.

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Карантин в інших країнах

Деякі країни поступово послаблюють карантинні обмеження, деякі – навпаки посилюють. Зокрема, Велика Британія з 8 серпня знову запровадить обов’язковий масочний режим в закритих громадських просторах.

А у Польщі навіть готові збільшити штрафи за недотримання обмежень.

В Італії продовжили дію режиму надзвичайного стану у зв’язку з пандемією до 15 жовтня, а в Румунії посилили карантин. Тепер там потрібно носити маски у переповнених громадських місцях.

Тим часом, кордони країн ЄС досі залишаються закритими для України. Громадяни країн, які потрапили до спеціального списку, мають право на вільний перетин кордону єврозони без додаткових довідок та обов’язкової обсервації.

Відповідно до статистики коронавірусу у світі, 2 серпня було зафіксовано 17 849 853 випадків Covid-19. Антилідерами за кількістю смертельних випадків залишаються США і Бразилія.