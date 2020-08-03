Нові експрес-системи, які планують використовувати у Британії з наступного тижня, показуватимуть результат на коронавірус за 90 хвилин.

З їх допомогою також перевірятимуть пацієнтів на наявність грипу.

Нині тестування на Covid-19 у більшості випадків займає до 24 годин, а іноді – до двох діб.

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Спочатку майже півмільйона нових тестів завезуть у будинки для людей похилого віку та в лабораторії, доступні всім вони будуть до кінця року.

Ліки від Covid-19

У Великій Британії у липні успішно протестували нові ліки від Covid-19, які зменшують ризики розвитку ускладнень у хворих і необхідність їх підключення до апаратів ШВЛ.

Зокрема, компанія Synairgen пропонує використовувати білок інтерферон бета. Саме його людський організм виробляє, коли бореться з вірусною інфекцією. Нині ліки ще тестуються.