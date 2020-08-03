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Факти / Світ

США вступають у нову фазу спалаху коронавірусу

США вступають в нову фазу в боротьбі з пандемією коронавірусу.

Про це заявила один з головних медичних радників президента Трампа Дебора Біркс.

За її словами, ця хвороба надзвичайно широко поширена по всій країні і являє собою велику загрозу, ніж коли спалах почався вперше.

Вона сказала, що це тепер зачіпає сільські райони, а також великі міста.

– Сільські громади не застраховані і повинні носити маски та практикувати соціальне дистанціювання.

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У США зареєстровано більше випадків і смертей, ніж в будь-якій іншій країні.

Згідно з підрахунками Університету Джона Хопкінса, в Америці було підтверджено більш 4,6 млн інфекцій і не менше 154 834 смертей.

Статистика коронавірусу в світі на 3 серпня показує, що зареєстровано майже 18 млн випадків і не менше 687 072 випадків смерті.

Джерело: CNN

Фото: Dreamstime

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