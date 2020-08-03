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Трамп вимагає смертної кари для бостонського терориста Царнаєва

Бостонському терористу Джохару Царнаєву повинні винести смертний вирок.

Про це заявив президент США Дональд Трамп після того, як злочинцеві його скасували.

– Рідко хто-небудь заслуговував смертної кари більше, ніж бостонський терорист Джохар Царнаєв, — написав він.

Трамп заявив, що США не повинні допустити, щоб рішення апеляційного суду щодо скасування смертної кари для Царнаєва залишилося в силі.

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Також президент додав, що суд згоден з тим, що теракт в Бостоні був одним з найгірших з часів 11 вересня.

– Федеральний уряд повинен домагатися смертної кари, — підсумував він.

Справа Царнаєва і теракт в Бостоні

31 липня апеляційний суд США скасував смертний вирок терористу Джохару Царнаєву. Суд проведе повторний розгляд справи, оскільки він постановив, що присяжні, які засудили Царнаєва до смертної кари, не були неупереджені.

Джохар Царнаєв здійснив теракт 15 квітня 2013 року в центрі Бостона під час марафону. Неподалік від фінішної межі прогриміли два вибухи. Тоді загинули три людини і понад 260 отримали поранення.

Через кілька днів поліція знайшла організаторів вибухів. Ними виявилися Тамерлан і Джохар Царнаєви. Під час затримання Тамерлан був ліквідований, а Джохар поранений і заарештований.

У 2015 році його засудили до смертної кари. Він знаходиться у в’язниці Флоренс в штаті Колорадо.

Фото: Dreamstime

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