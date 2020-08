Бостонському терористу Джохару Царнаєву повинні винести смертний вирок.

Про це заявив президент США Дональд Трамп після того, як злочинцеві його скасували.

Трамп заявив, що США не повинні допустити, щоб рішення апеляційного суду щодо скасування смертної кари для Царнаєва залишилося в силі.

Читайте: Голосуватимуть не за Байдена, а проти Трампа – чого очікувати від виборів у США

Також президент додав, що суд згоден з тим, що теракт в Бостоні був одним з найгірших з часів 11 вересня.

Rarely has anybody deserved the death penalty more than the Boston Bomber, Dzhokhar Tsarnaev. The court agreed that this “was one of the worst domestic terrorist attacks since the 9/11 atrocities”. Yet the appellate court tossed out the death sentence. So many lives lost….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 2, 2020