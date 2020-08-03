Туреччина почала масштабне дослідження, щоб встановити мутації коронавірусу на території країни.

За словами очільниці Національної довідкової лабораторії вірусології головного управління громадського здоров’я Гюлай Коруклуоглу, це допоможе зрозуміти схожість зразків вірусу, які отримали у різні місяці і відстежити, чи відбулися у них якісь зміни.

– Важливо зрозуміти, чи схожий вірус березня на вірус в червні і чи зразок вірусу, надісланий з південного сходу країни у квітні, має подібні риси з тими, які були зібрані з Чорноморського регіону в тому ж місяці.

Читайте: Мутація Covid-19 у В’єтнамі: у ВООЗ зробили заяву

Проби для дослідження збирали на території всієї країни протягом останніх чотирьох місяців. Результати будуть приблизно через місяць.

У травні цього року дві мутації коронавірусу виявили в Естонії. Вони є унікальними і не зустрічаються в інших країнах.

Джерело: Sondakika