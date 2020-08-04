Аксьонов допомагав бойовикам у вторгненні на Донбас – Міжнародна слідча група у справі МН17

Міжнародна слідча група оприлюднила перехоплені переговори у справі про катастрофу Boеing-777 рейсу MH17.

Виявилося, що у них фігурує підконтрольний Росії так званий глава Криму Сергій Аксьонов. Це стало зрозуміло з розмови, яку оприлюднили слідчі.

Зокрема, коли у липні 2014 року українські військові відвоювали Слов’янськ, Краматорськ, Бахмут, на допомогу бойовикам “ДНР” з анексованого на той час Криму направили підкріплення.

А допоміг у цьому Сергій Аксьонов, який затвердив похід кримського загону на Донбас з директором ФСБ Росії Олександром Бортниковим.

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Ще одні записи свідчать, що в середині квітня 2014 року загін Гіркіна вийшов з Криму і вирушив на Донбас. Бойовики захопили Слов’янськ, але бої з українськими військовими за місто тривали більше двох місяців.

Саме у цей час Гіркін попросив про допомогу в Аксьонова через його помічника.

– Мене ось Сергій привіз, сказав, що ви хочете вийти на зв’язок, якусь інформацію дати. – Якщо не буде вирішено питання з російською допомогою, з повітряним прикриттям, і хоча б, щоб з підтримкою артилерії, то не втримати нам Схід. Нам потрібна протитанкова артилерія, танки, нормальні ПВО. Уже без ПЗРК ми не можемо обійтися.

Відомо, що Ігор Гіркін розмовляв з одним з підлеглих Аксьонова і 8 червня 2014 року. У цій розмові він просив військової підтримки з боку Росії, зокрема, хорошу зенітну систему з підготовленим персоналом.

Після оприлюднення цих записів у Міжнародній слідчій групі зазначили, що це є ще одним доказом того, що Росія постачала свою зброю і військових на Донбас.

Катастрофа Boеing-777 рейсу MH17

17 липня 2014 року над Донбасом сталася катастрофа МН17 – збили Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines. Загинули 298 осіб – усі пасажири та весь екіпаж.

За шість років розслідування слідчі дійшли висновків, що лайнер було збито ракетою з БУКа, який належить російській 53-й зенітно-ракетній бригаді, місце дислокації якої в Курську.