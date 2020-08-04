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КНДР могла розробити нові мініатюрні ядерні пристрої – доповідь ООН

Північна Корея продовжує реалізовувати свою програму створення ядерної зброї. До такого висновку дійшли експерти в конфіденційній доповіді ООН.

Зокрема, низка країн вважає, що вона, найімовірніше, розробила мініатюрні ядерні пристрої для установки на боєголовки своїх балістичних ракет. Це могло статися за час останніх шести ядерних випробувань в Північній Кореї.

Також експерти звертають увагу, що про реалізацію програми створення нової зброї свідчить виробництво високозбагаченого урану і будівництво експериментального легководного ядерного реактора у КНДР.

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Зі свого боку, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що країні більше не загрожує війна, оскільки ядерна зброя гарантує її безпеку та майбутнє, попри зовнішній тиск і військові загрози.

Тим часом, у червні цього року президент США Дональд Трамп продовжив санкції для Північної Кореї ще на рік через великі ризики розповсюдження ядерних матеріалів на Корейському півострові.

Загалом санкції проти Північної Кореї діють з 2008 року.

Джерело: Голос Америки

Фото: Dreamstime

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