Загалом станом на 4 серпня у світі зафіксовано 18 193 291 випадок інфікування коронавірусом, за добу захворіли понад 175 тис. людей.

З початку епідемії одужали 10 852 611 пацієнтів, з яких 2 093 405 – у Бразілії.

Від ускладнень, викликаних Covid-19, померли 691 642 людини.

Де найбільше хворих на Covid-19:

США – 4 712 724;

Бразилія – ​​2 733 677;

Індія – 1 803 695;

Росія – 854 641;

Південна Африка – 516 862.

Країни-лідери за кількістю смертей від коронавирусу:

США – 155 388;

Бразилія – ​​94 104;

Мексика – 48 012;

Велика Британія – 46 295;

Індія – 38 135.

Україна у списку країн за кількістю заражених на 33 місці – між Оманом та Ізраїлем.

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Карантин у світі

У Німеччині вперше після початку епідемії почали відкривати школи. На півночі країни 3 серпня 152 тис. дітей повернулися до навчання.

Для мінімізації ризику зараження учнів розділили на групи, які не повинні змішуватися. Усередині цих груп скасували правила дистанціювання, але в школах всім потрібно носити маски в коридорах.

Чехію розділили на чотири карантинні зони: білу, зелену, жовту і червону. Водночас у країні немає жовтих і червоних районів, в основному зелені та білі. Білий колір означає нульовий або незначний ризик зараження, а зелений – виникнення захворювання без передачі у сусупільстві.

Коронавірус у світі

За 3 серпня на коронавірус у світі захворіли понад 150 тис. людей, а одужали 10 649 108 пацієнтів.

Жертвами Covid-19 стали 688 350 людей. Антилідерами за головними показниками залишаються США і Бразилія.