Загалом станом на 4 серпня у світі зафіксовано 18 193 291 випадок інфікування коронавірусом, за добу захворіли понад 175 тис. людей.
З початку епідемії одужали 10 852 611 пацієнтів, з яких 2 093 405 – у Бразілії.
Від ускладнень, викликаних Covid-19, померли 691 642 людини.
Де найбільше хворих на Covid-19:
- США – 4 712 724;
- Бразилія – 2 733 677;
- Індія – 1 803 695;
- Росія – 854 641;
- Південна Африка – 516 862.
Країни-лідери за кількістю смертей від коронавирусу:
- США – 155 388;
- Бразилія – 94 104;
- Мексика – 48 012;
- Велика Британія – 46 295;
- Індія – 38 135.
Україна у списку країн за кількістю заражених на 33 місці – між Оманом та Ізраїлем.
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Карантин у світі
У Німеччині вперше після початку епідемії почали відкривати школи. На півночі країни 3 серпня 152 тис. дітей повернулися до навчання.
Для мінімізації ризику зараження учнів розділили на групи, які не повинні змішуватися. Усередині цих груп скасували правила дистанціювання, але в школах всім потрібно носити маски в коридорах.
Чехію розділили на чотири карантинні зони: білу, зелену, жовту і червону. Водночас у країні немає жовтих і червоних районів, в основному зелені та білі. Білий колір означає нульовий або незначний ризик зараження, а зелений – виникнення захворювання без передачі у сусупільстві.
Коронавірус у світі
За 3 серпня на коронавірус у світі захворіли понад 150 тис. людей, а одужали 10 649 108 пацієнтів.
Жертвами Covid-19 стали 688 350 людей. Антилідерами за головними показниками залишаються США і Бразилія.